Schwerins Volleyballerinnen: Mit neuem Sponsor ins neue Jahr

07.01.2021, 15:38 Uhr | dpa

Eine Volleyballerin in Aktion. Foto: Laurent Dubrule/epa/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin hat trotz schwieriger wirtschaftlicher Zeiten aufgrund der Corona-Pandemie einen neuen Sponsoren-Vertrag schließen können. Die Werbeagentur Yourprintdesign GmbH wird die Volleyballerinnen zukünftig unterstützen. Das gab SSC-Geschäftsführer Christian Hüneburg am Donnerstag bekannt. Zu Vertragsdetails wollte er sich nicht äußern.

Das Team von Trainer Felix Koslowski bestreitet am Samstag (19 Uhr) nach 42 Tagen Bundesliga-Pause aufgrund der Quarantäne nach positiven Corona-Fällen in der SSC-Mannschaft wieder ein Punktspiel. Gegner ist Nawaro Straubing. "Für uns ist das ein Re-Start. Aber die Spielerinnen haben zuletzt gut trainiert und es juckt ihnen in den Fingern. Es ist ein besonderes Spiel für uns und wird eine Bewährungsprobe werden", sagte Koslowski.

Die Corona-Fälle im Team waren nach der Champions-League-Hinrunde in Italien vor einem Monat aufgetreten. Aufgrund der anschließend verordneten Team-Quarantäne mussten die Bundesliga-Partien beim Dresdner SC und gegen Allianz MTV Stuttgart abgesagt und verschoben werden. Da diese nun im Januar nachgeholt werden, müssen die Schwerinerinnen binnen 21 Tagen sechs Punktspiele bestreiten.