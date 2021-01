Saarbrücken

Sondersitzung des Landtags zu Lockdown-Verlängerung

08.01.2021

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) wird heute eine Regierungserklärung zu den weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie abgeben. In einer dazu einberufenen Sondersitzung des Landtags werden die Abgeordneten anschließend darüber beraten. Nach einer neuen Rechtsverordnung, die am 11. Januar in Kraft tritt, müssen sich die Saarländer bis Ende Januar weiter auf massive Einschränkungen einstellen. Der seit Mitte Dezember bestehende Lockdown wird verlängert und teilweise sogar noch verschärft.

Der Einzelhandel mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs ist weiterhin dicht - ebenso wie die Gastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Private Zusammenkünfte sind grundsätzlich nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren Person gestattet. Bislang durften maximal fünf Personen aus zwei Hausständen zusammenkommen.