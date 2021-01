Willingen (Upland)

Pisten und Hänge in Willingen werden gesperrt

08.01.2021, 02:32 Uhr | dpa

Wegen eines befürchteten Ansturms von Schneetouristen sind die Rodelhänge und Skipisten des nordhessischen Wintersportortes Willingen von heute an gesperrt. Das Verbot sei ab Mitternacht gültig, sagte ein Sprecher der Polizei in Korbach. Die entsprechende Regelung hatte der Landkreis Waldeck-Frankenberg auf Grundlage des Infektionsschutzrechts der Corona-Pandemie beschlossen, nachdem am vergangenen Wochenende Tausende Besucher aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen nach Nordhessen auswichen. Zuvor waren dort im Wintersportort Winterberg Pisten, Parkplätze und Hänge dichtgemacht worden. Das bis Sonntag befristete Verbot in Willingen ist das erste seiner Art in Hessen.