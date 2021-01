Kamp-Bornhofen

Vermutlich älteste Burgkapelle am Mittelrhein entdeckt

08.01.2021, 02:57 Uhr | dpa

Die Burg Sterrenberg in Kamp-Bornhofen im Morgengrauen. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Bei der Burg Sterrenberg, einer der beiden sogenannten Feindlichen Brüder, ist nach Behördenangaben die vermutlich älteste Burgkapelle am Mittelrhein entdeckt worden. Bereits in dem Dokument "capella in castro Sterinberg" von 1322 im hessischen Staatsarchiv werde die romanische Kapelle oberhalb von Kamp-Bornhofen erwähnt, teilte das rheinland-pfälzische Finanzministerium der Deutschen Presse-Agentur mit.

Bei archäologischen Grabungen sei im Burghof die halbrunde Apsis einer romanischen Kapelle, "deren Lage bis dahin unbekannt war", gefunden worden. Das Ministerium sprach von einem "sensationellen Fund". Entdeckt worden seien originale Putze und Farbfassungen sowie Bodenfliesen aus der Mitte des 14. Jahrhunderts.

Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) wollen sich heute bei der Burg Sterrenberg über die archäologischen Funde und ihre mögliche Aufbereitung informieren.

Die unmittelbar beieinander liegenden Burgen Sterrenberg und Liebenstein im Welterbe Oberes Mittelrheintal werden von zwei Schildmauern getrennt. Daher sind sie als Feindliche Brüder bekannt. Darum rankt sich auch eine Sage.