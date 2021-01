Dummerstorf

Fußgänger nahe Rostock von Auto erfasst: Tot

08.01.2021, 05:31 Uhr | dpa

Ein Fußgänger ist im Landkreis Rostock von einem Auto erfasst worden und noch am Unfallort gestorben. Der 43-jährige Autofahrer war am Donnerstagabend auf der Landesstraße 39 zwischen Laage und Dummerstorf unterwegs und konnte eine Kollision mit dem 40-jährigen Fußgänger, der auf dem Fahrstreifen stand, nicht vermeiden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch am Unfallort. Weitere Details zum Unfall waren am frühen Freitagmorgen zunächst nicht bekannt.