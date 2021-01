Eichenzell

Auto kollidiert mit Brückenpfeiler: Fahrerin stirbt

08.01.2021, 06:39 Uhr | dpa

Ein Auto ist in Eichenzell im Kreis Fulda mit einem Brückenpfeiler kollidiert, die 62 Jahre alte Fahrerin kam ums Leben. Die Frau war am frühen Freitagmorgen mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße 60 unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An einer Brückenunterführung kam das Auto demnach nach rechts von der Spur ab und stieß frontal gegen den Pfeiler. Die 62-Jährige starb vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten am Freitag an.