Nordhausen

Politisch motivierte Sachbeschädigung: Polizei ermittelt

08.01.2021, 09:37 Uhr | dpa

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag das Wahlkreisbüro der SPD am Markt in Nordhausen beschädigt. Laut Polizei wird wegen politisch motivierter Sachbeschädigung ermittelt. Gegen 02:00 Uhr sei an der Eingangstür des Wahlkreisbüros Pyrotechnik gezündet worden. Dabei sei die Glasscheibe der Tür beschädigt worden. Anwohner hätten einen Knall gehört und die Polizei alarmiert. Der Sachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen auf mehrere hundert Euro geschätzt.