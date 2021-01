Neustadt an der Weinstraße

Behörde: Keine Verstöße gegen Verkaufsverbot von Feuerwerk

08.01.2021, 14:40 Uhr | dpa

Die Supermärkte in Rheinhessen und der Pfalz haben sich an das Verkaufsverbot von Silvesterfeuerwerk gehalten. Das teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) am Freitag mit. Die Behörde hatte vor dem Jahreswechsel 152 Märkte in Rheinhessen und der Pfalz kontrolliert. Dabei habe sie keinen Verstoß gegen das Verkaufsverbot festgestellt. Lediglich in 18 Märkten seien Verstöße gegen Vorgaben zur Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen registriert worden. Am häufigsten sei dabei das Fehlen von Rauchverbots-Hinweisen bemängelt worden, gefolgt von der Lagerung brennbarer Flüssigkeiten um Umfeld.

Die Kontrollen fanden in laut SGD Süd in 100 Märkten in Rheinhessen und in 52 Märkten in der Pfalz statt. 122 Märkte seien am 29. und 30. Dezember kontrolliert worden, den ursprünglich vorgesehenen Verkaufstagen für Silvesterfeuerwerk. Bei den anderen 30 Märkten seien in den Tagen zuvor die Lagerungsbedingungen überprüft worden.

Als Teil der verschärften Anti-Corona-Auflagen hatten Bund und Länder Mitte Dezember den Verkauf von Silvester-Feuerwerk verboten. Ein Großteil der Raketen und Böller war da schon an den Handel ausgeliefert.