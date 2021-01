Ludwigshafen am Rhein

Trotz Verbots: Menschen in Gaststätte bewirtet

08.01.2021, 14:45 Uhr | dpa

In einer Gaststätte in Ludwigshafen sind offenbar trotz der Corona-Einschränkungen Menschen bewirtet worden. Wie die Stadt Ludwigshafen am Freitag mitteilte, waren Einsatzkräfte wegen einer Beschwerde am Donnerstagabend zu der Gaststätte gefahren und hatten von außen Licht durch die Rollladenschlitze gesehen und laute Stimmen gehört. Ein Mann habe angegeben, dass im Gastraum lediglich geputzt werde. Dort befanden sich drei weitere Menschen. "Allerdings stand unter anderem der Zustand des Küchenraums dieser Aussage entgegen", hieß es in der Mitteilung. Die Gaststätte sei daraufhin versiegelt und der Schlüssel zu den Räumlichkeiten sichergestellt worden.