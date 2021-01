Wiesbaden

Busse und Bahnen auch ab Montag in normalem Takt

08.01.2021, 14:50 Uhr | dpa

Ein Mann steigt in eine S-Bahn ein. Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Busse und Bahnen werden auch mit Beginn der verschärften Corona-Regeln kommenden Montag fahrplanmäßig in Hessen unterwegs sein. Höchstens lokal könne es zu einzelnen Änderungen kommen, etwa im Schulbusverkehr bei Schulschließungen, teilte der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) am Freitag auf Anfrage mit. Auch im Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) werden die Fahrzeuge trotz geringer Nachfrage ohne Einschränkungen unterwegs sein, wie bereits mitgeteilt wurde: "Sämtliche Busse und Bahnen sind in Nordhessen verlässlich und mit ausreichend Platz unterwegs." Fahrgäste müssten um ihre Mobilität im öffentlichen Nahverkehr nicht bangen.