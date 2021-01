Lübeck

Europäisches Hansemuseum baut Onlineangebote aus

08.01.2021, 16:19 Uhr | dpa

Der Schriftzug am Eingangsbereich des Europäischen Hansemuseeums in Lübeck. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Corona-Pandemie hat dem Europäischen Hansemuseum in Lübeck 2020 erheblich zugesetzt. Wegen der mehrmonatigen Schließungen und der Zugangsbeschränkungen seien vor Ort nur etwa 52 000 Museumsbesucher gezählt worden, sagte die Direktorin des Museums, Felicia Sternfeld, am Freitag. Das seien nur etwa halb so viele gewesen wie im Vorjahr. Gleichzeitig hätten jedoch 74 622 Menschen die Angebote des Museums in den sozialen Netzwerken genutzt.

Für 2021 kündigte sie zwei neue Ausstellungsprojekte an. Unter dem Motto "Hanse steinreich - eine LEGO Zeitreise" soll die Geschichte der Hanse vom 12. bis zum 18. Jahrhundert aus bunten Spielsteinen nachgebaut werden. Höhepunkt werde eine mehr als drei Meter lange Hansekogge aus Legosteinen sein, sagte Sternfeld. Die Ausstellung soll am 29. Mai eröffnet werden und bis zum 7. November zu sehen sein.

Neu ist auch ein digitaler Familienrundgang zur Geschichte der Hanse, der im Laufe dieses Jahr umgesetzt werden soll. Beim "Abenteuer Hanse" können Besucher mit einem Tablet die Dauerausstellung kreativ und spielerisch entdecken. Dadurch baue das Museum seinen digitalen Ansatz weiter aus, um neue Zielgruppen anzusprechen, sagte Sternfeld.

Vom 1. Februar an wird das Hansemuseum nur noch Online-Tickets anbieten, die im Voraus gebucht werden müssen. Dadurch sollen nach Angaben Sternfelds Wartezeiten und das Anstehen in langen Schlangen vermieden werden. Dadurch könnten die Gäste ihren Museumsbesuch genau planen und diesen noch besser in ihren Tagesablauf integrieren, sagte sie.