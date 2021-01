Rottenburg am Neckar

Polizei findet Frauenleiche: Hinweise auf Verbrechen

08.01.2021, 18:39 Uhr | dpa

Eine Frau ist im Landkreis Tübingen wohl Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. "Nach den bisherigen Feststellungen und Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Rentnerin gewaltsam zu Tode kam", teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Polizisten hatten die Wohnung der 66-Jährigen in Rottenburg am Neckar nach einem Hinweis überprüft und die Leiche gefunden. Eine Obduktion soll Aufschluss über die Todesursache geben.