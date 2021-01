Hubschrauber bringen Verletzte nach Unfall auf A31 in Klinik

08.01.2021, 19:07 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 31 nahe Riepe im Landkreis Aurich sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen mussten mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden, wie der Kreisfeuerwehrverband Aurich mitteilte. Demnach waren mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, verschiedene Feuerwehren und Rettungswagen im Einsatz. Da eine Person bei dem Unfall in einem Fahrzeug eingeklemmt wurde, mussten die Einsatzkräfte hydraulisches Gerät einsetzen, um den Verletzten zu befreien. Weitere Details zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt.