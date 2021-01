Rostock

Hansa Rostock startet wieder: Neuzugänge vor Debüt

09.01.2021, 01:36 Uhr | dpa

Jens Härtel, Chef-Trainer von Hansa Rostock, gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock starte mit Aufstiegshoffnungen in das neue Fußballjahr. "Wir müssen zusehen, das wir dranbleiben, immer Tuchfühlung wahren und dann im Mai stabil sein, wenn es um die Wurst geht", sagte Trainer Jens Härtel vor dem Heimspielauftakt heute (14.00 Uhr/Magenta Sport) gegen die SpVgg Unterhaching. Nach 17 Spieltagen liegen die Hanseaten auf Rang fünf nur zwei Punkte hinter einem direkten Aufstiegsrang, zu Relegationsplatz drei ist es sogar nur ein Zähler.

Um ihre Ambitionen zu untermauern haben die Hanseaten in der kurzen Winterpause zwei neue Spieler geholt. Stürmer Lion Lauberbach ist vom Zweitligisten Holstein Kiel bis zum Saisonende ausgeliehen worden. Vom 1. FC Nürnberg wechselte Mittelfeldspieler Simon Rhein an die Küste. Beide könnten sofort in der Startelf stehen. "Das Potenzial haben sie auf jeden Fall", versicherte Härtel.