Braunschweig

Zehn Autos auf Parkplatz von Landesaufnahmebehörde in Brand

09.01.2021, 10:11 Uhr | dpa

Auf dem Gelände der Landesaufnahmebehörde in Braunschweig sind zehn Fahrzeuge und ein Anhänger in Flammen aufgegangen. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu schaden, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Die Fahrzeuge, die auf einem Parkplatz standen, brannten in der Nacht zum Samstag vollkommen aus. Da die Wagen entfernt von anliegenden Gebäuden parkten, bestand laut Feuerwehr keine Gefahr, dass sich die Flammen ausbreiten. Die Feuerwehr war mit knapp 50 Kräften im Einsatz. Die Polizei bestätigte den Brand, konnte aber zunächst keine Einzelheiten mitteilen. Warum es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.