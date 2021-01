Vacha

Mehrere Menschen mit Rauchgasvergiftung nach Wohnungsbrand

09.01.2021, 10:29 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Vacha sind sechs Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer sei in der Wohnung in der Nacht zum Freitag ausgebrochen, teilte die Polizei am Samstag mit. Auch die darüber liegende Wohnung wurde zeitweise evakuiert. Nach kurzer Zeit war das Feuer wieder gelöscht. Die betroffene Wohnung war jedoch unbewohnbar. Der Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. Die genauen Brandursache war zunächst unklar.