Wiesbaden

Hallescher FC vergibt Sieg: 1:1 bei Wehen Wiesbaden

09.01.2021, 16:16 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist Hallescher FC hat einen Sieg zum Jahresauftakt in letzter Minute aus der Hand gegeben. Die Schützlinge von Trainer Florian Schnorrenberg trennten sich am Samstag von Gastgeber SV Wehen Wiesbaden 1:1 (1:0) unentschieden. Bis kurz vor Schluss hatten die Saalestädter durch den Treffer von Julian Derstroff (44.) mit 1:0 in Führung gelegen. Doch in der 89. Minute gelang Maurice Malone per Kopf der Ausgleichstreffer für die Hausherren, die damit in der Tabelle als Fünfter weiterhin zwei Zähler vor dem HFC (8.) liegen, der 25 Punkte aufweist.

In einer zerfahrenen ersten Halbzeit taten sich beide Mannschaften schwer, für gefährliche Torraumszenen zu sorgen. Die klarste Chance hatten die Wiesbadener. Nach einer Ecke des ehemaligen Hallensers Marvin Ajani köpfte Paterson Chato (20.) den Ball aus drei Metern an die Latte des halleschen Gehäuses. Auf der anderen Seite musste Wiesbadens Keeper Tim Boss nur bei einem Schuss von Derstroff (18.) eingreifen. 23 Minuten später war Boss beim zweiten Versuch des Hallensers aus fünf Metern jedoch machtlos. Den Führungstreffer hatte Julian Guttau mit einem Sololauf auf der linken Außenbahn glänzend vorbereitet.

Nach dem Seitenwechsel verstärkten die Gastgeber ihre Offensivbemühungen, kamen jedoch wegen der konzentrierten Defensivleistung der Saalestädter kaum zu Abschlüssen. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Ajani (49.), dessen Schuss nur knapp das gegnerische Tor verfehlte. Mit zunehmender Spieldauer befreite sich der HFC aus der Umklammerung, verpasste aber das entscheidende zweite Tor. Terrence Boyds (77.) Schlenzer landete am Pfosten. Derstroff (83.) scheiterte aus elf Metern an Boss. So blieb den Gästen durch den späten Ausgleich am Ende nur ein Punkt.