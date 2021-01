Schwerin

RKI: Rund 25 000 Corona-Impfungen in MV

09.01.2021, 19:02 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts bislang rund 25 150 Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie aus den am Samstag veröffentlichten Daten hervorgeht, wurden etwa 13 100 Menschen aus beruflichen Gründen geimpft. Dazu gehört demnach medizinisches Personal mit sehr hohem Ansteckungsrisiko sowie Personal in der Altenpflege. In Pflegeheimen waren es den Angaben zufolge bislang 11 500 Menschen.

Mit 15,6 Impfungen pro 1000 Einwohner hat Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland demnach den höchsten Wert - im bundesweiten Durchschnitt seien es 6,4 Impfungen pro 1000 Einwohner.

Die Werte, die den Behörden der einzelnen Bundesländer vorliegen, können deutlich höher liegen als die vom RKI gemeldeten, da die Meldungen teilweise mit einigem Verzug an das Institut übermittelt werden.