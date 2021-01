Oldenburg

Sechster Sieg für Baskets Oldenburg: 80:73 gegen Bayreuth

09.01.2021, 20:07 Uhr | dpa

Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Bundesliga zum sechsten Mal in Serie gewonnen. Dank eines starken Schlussviertels (31:20) gelang den Niedersachsen am Samstag ein 80:73 (34:35) gegen medi Bayreuth. Mit 20:4 Punkten bleibt die Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic damit in der Spitzengruppe. Bester Werfer für die Oldenburger war der US-Amerikaner Keith Hornsby mit 24 Punkten.