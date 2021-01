Augsburg

Augsburg will gegen Stuttgart in Bundesligatabelle klettern

10.01.2021, 02:39 Uhr | dpa

Der FC Augsburg will sich in der Tabelle der Fußball-Bundesliga endlich nach oben orientieren. Dafür wäre ein Sieg am heutigen Sonntag im Heimspiel gegen Aufsteiger VfB Stuttgart wichtig. Trainer Heiko Herrlich forderte von seiner Mannschaft eine Leistungssteigerung. Seine Augsburger müssten zeigen, dass sie hungrig seien. Herrlich warnte zugleich vor dem VfB, der auf der Führungsebene von einem Machtkampf zwischen Vorstandschef Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt erschüttert wird. "Sie spielen erfrischend und frech", meinte Herrlich. Der FCA hat im April 2019 gegen den VfB seinen höchsten Bundesligasieg (6:0) gefeiert.