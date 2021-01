Homberg (Ohm)

25-Jährige bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

10.01.2021, 10:48 Uhr | dpa

Eine 25-jährige Frau hat in Homberg (Ohm) im Vogelsbergkreis die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde sie dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 27 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde bei dem Unfall am Samstagabend leicht verletzt. Warum die 25-Jährige in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto verlor, war zunächst nicht bekannt.