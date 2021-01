Aachen

Falschfahrer auf A4: Polizei schlägt Autoscheibe ein

10.01.2021, 13:55 Uhr | dpa

Einen Falschfahrer hat die Polizei nach einer Kollision auf der Autobahn 4 bei Aachen gestoppt. Der mutmaßlich alkoholisierte 77-Jährige sei auf der Überholspur in die falsche Richtung gefahren, mit dem Auto einer 31-Jährigen seitlich zusammengestoßen und in der Mittelleitplanke gelandet, teilten die Beamten am Sonntag mit. Anschließend sei der Mann am Freitagabend weiter in die falsche Richtung gefahren.

Einsatzkräfte sperrten die Autobahn und stoppten den 77-Jährigen. Da der Fahrer nicht habe aussteigen wollen, schlugen die Polizisten eine Seitenscheibe des Autos ein und nahmen ihn vorläufig fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, er konnte die Wache später verlassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Verletzt wurde niemand.