Neunkirchen

Betrunkener beschädigt zwei Autos und Hauswand

10.01.2021, 13:56 Uhr | dpa

Ein 29-jähriger betrunkener Autofahrer hat im saarländischen Neunkirchen zwei Fahrzeuge und eine Hauswand beschädigt. Der Fahrer hatte in der Nacht zu Sonntag "vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit alkoholischer Beeinflussung" in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug, das durch die Wucht des Aufpralls auf ein weiteres Auto und gegen die Wand eines Wohnhauses schleuderte. Dem 29-Jährigen wurde laut Polizei eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.