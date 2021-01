Großbreitenbach

Zwei Fußgänger angefahren und verletzt

10.01.2021, 16:16 Uhr | dpa

Zwei Fußgänger sind im Ilm-Kreis von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 42 Jahre alte Mann und die 46 Jahre alte Frau waren am Samstagabend zu Fuß auf der Straße zwischen Willmersdorf und Herschdorf unterwegs. Wegen eines ihnen zügig entgegenkommenden Autos wollten die beiden die Fahrbahnseite wechseln, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei bemerkten sie den sich von hinten nähernden Wagen nicht. In der Folge erfasste das Auto die plötzlich vor ihm auftauchenden Fußgänger fast ungebremst. Die beiden mussten ins Krankenhaus gebracht werden.