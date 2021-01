Ottersweier

Auto prallt auf A5 gegen Sattelzug: Autofahrer stirbt

10.01.2021, 20:24 Uhr | dpa

Ein Mitarbeiter der Feuerwehr an der Unfallstelle an der A5 bei Ottersweier. Foto: Aaron Klewer/Einsatz-Report24/dpa (Quelle: dpa)

Ein junger Autofahrer ist auf der A5 gegen einen Sattelzug geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern wurde die Autobahnauffahrt Bühl in Richtung Süden gesperrt, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Der Verkehr staute sich auf drei Kilometer.

Der Mann sei auf der Höhe Ottersweier mit hoher Geschwindigkeit auf der rechten Fahrbahn gegen das Heck des Lasters gefahren. Das Auto wurde durch die Kollision unter den Sattelzug geschoben und der Fahrer eingeklemmt. Der LKW-Fahrer blieb ohne körperliche Verletzungen, musste aber vom Rettungsdienst betreut werden.