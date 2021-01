Dresden

Wagen von Vonovia in Dresden brennt: Brandstiftung

11.01.2021, 06:08 Uhr | dpa

In Dresden ist ein Fahrzeug des Wohnungsunternehmens Vonovia abgebrannt. Das Auto fing in der Nacht von Sonntag auf Montag Feuer und brannte komplett aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ursache des Feuers war zunächst unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen politisch motivierter Brandstiftung aufgenommen. Der Sachschaden war bisher offen. Verletzt wurde niemand.