Taunusstein

82-Jährige nach Sturz im Taunus gerettet

11.01.2021, 07:25 Uhr | dpa

Einsatzkräfte haben eine Seniorin gerettet, die bei einem Ausflug in der Nähe von Wiesbaden auf vereistem Untergrund gestürzt war. Die 82-Jährige habe sich am Sonntagnachmittag bei dem Unfall auf der Hohen Wurzel im Taunus verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Bergung im unwegsamen Gelände sei schwierig gewesen, auch weil Autos zum Teil die Rettungswege blockiert hätten. Demnach kam unter anderem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Mit einer Schleifkorbtrage und einem Geländewagen sei die Frau schließlich geborgen und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden.