Großschönau

Protest vor Kretschmers Haus: Brückner fordert Respekt

11.01.2021, 10:53 Uhr | dpa

Nach dem Protest von etwa 30 Menschen vor dem Privatgrundstück des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) am Sonntagmorgen hat Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner um einen respektvollen Umgang miteinander geworben. "Wir sind auch aktuell nicht mit allem einverstanden, was da aus der Regierung oder dem Parlament kommt. Aber stets achten wir darauf, die Persönlichkeit und die Privatsphäre des Anderen zu respektieren", sagte Arbeitgeberpräsident am Montag.

In der Sache sei Meinungsstreit und Widerrede, auch Protest, völlig in Ordnung. Man könne auch den Ministerpräsidenten kritisieren, dafür brauche es aber keinen spontanen Besuch in seiner Privatsphäre. "Ich appelliere an alle Bürger, die Auseinandersetzungen klar und deutlich, aber stets anständig zu führen."

Am Sonntagmorgen hatte eine Gruppe von etwa 30 Menschen vor dem Privatgrundstück des sächsischen Ministerpräsidenten in Großschönau (Landkreis Görlitz)gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Nachdem Kretschmer mit den etwa 30 Menschen am Gartenzaun sprach, endete die Debatte nach etwa 15 Minuten und alle Personen verließen den Ort, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.