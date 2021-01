Saarwellingen

Mann nach Schuss weiter in Lebensgefahr

11.01.2021, 13:37 Uhr | dpa

Ein durch einen Schuss in den Oberkörper in Saarwellingen schwer verletzter Mann schwebt weiter in Lebensgefahr. Wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums Saarland am Montag mitteilte, ist der 39-Jährige nicht vernehmungsfähig. Der mutmaßliche Täter - der 81 Jahre alte Stiefvater des Opfers - war festgenommen worden. Die Ermittlungen zu einem möglichen Motiv dauerten noch an, sagte der Sprecher.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es am Freitag in der gemeinsamen Wohnung aus noch unbekannten Gründen zu Streitigkeiten zwischen Vater und Sohn gekommen sein, in deren Verlauf der Schuss fiel. Der 81-jährige Stiefvater hatte laut Polizei keine Waffenbesitzerlaubnis für die mutmaßliche Tatwaffe. Woher die Waffe stammt, werde noch ermittelt, sagte der Sprecher.