Weßling

Tom Enders heuert bei Elektro-Jet-Startup Lilium an

11.01.2021, 20:21 Uhr | dpa

Der Elektro-Flugtaxi-Hersteller Lilium hat den früheren Airbus-Chef Tom Enders in seinen Aufsichtsrat berufen. Das teilte Lilium am Montagabend in München mit. Das Unternehmen entwickelt ein Elektro-Flugtaxi mit fünf Sitzen, das senkrecht startet und landet, aber die Strecke dann mit Hilfe von Tragflächen wie ein konventionelles Flugzeug zurücklegt. 2025 soll die Serienproduktion und der Betrieb regionaler Flugdienste starten.