Schwerin

63-jähriger wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs vor Gericht

12.01.2021, 01:52 Uhr | dpa

Am Landgericht Schwerin beginnt heute der Prozess gegen einen 63-jährigen Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim wegen des Vorwurfs des sexuellen Kindesmissbrauchs, der Vergewaltigung und der gefährlichen Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, sich zwischen 2012 und 2017 mehrmals an seinem anfangs neun Jahre alten Neffen vergangen zu haben. In zwei Fällen soll er dem Jungen vor dem Missbrauch ein narkotisierendes Mittel verabreicht haben. Das Gericht hat vorerst drei Verhandlungstage eingeplant.