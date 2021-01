Schwalmtal

Feuer in Dachgeschoss: Fachwerkhaus nicht mehr bewohnbar

12.01.2021, 06:54 Uhr | dpa

Beim Brand eines Fachwerkhauses ist im Vogelsbergkreis nach Polizeieinschätzung ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden. Das Feuer brach im Dachstuhl des frei stehenden Hauses in Schwalmtal aus, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Die Bewohner, eine dreiköpfige Familie, konnten sich demnach alle unverletzt ins Freie retten. Das Haus ist laut Polizei zurzeit nicht bewohnbar. Wie es zu dem Brand am Montagnachmittag kommen konnte, stand nach Angaben des Polizeisprechers auch am Dienstagmorgen noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.