Altentreptow

2,36 Promille: Autofahrer fährt Schlangenlinien auf Autobahn

12.01.2021, 08:44 Uhr | dpa

Auf der Autobahn A20 in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei am Montag einen Autofahrer mit 2,36 Promille Atemalkohol gestoppt. Der 44-Jährige fiel anderen Verkehrsteilnehmern nahe Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf, weil er Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilte. An der Anschlussstelle Greifswald konnte er gestoppt werden. An seinem Auto wurden frische Schäden entdeckt, die nach Einschätzung der Polizei auf einen Unfall schließen lassen.