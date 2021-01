Schwerin

Impfzentren in MV starten Corona-Schutzimpfungen

12.01.2021, 10:10 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern haben am Dienstagmorgen die ersten Impfzentren mit Corona-Schutzimpfungen begonnen. Das Land habe mit der Einrichtung dieser Zentren wichtige Voraussetzungen für eine rasche Impfung der Bevölkerung geschaffen. "Entscheidend ist, dass weiter mehr Impfstoff kommt", betonte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Morgen anlässlich eines Besuchs im Impfzentrum in Rostock.

In der Hansestadt hatten 52 impfwillige Senioren einen Impftermin erhalten. Für Donnerstag seien noch einmal 150 Impfungen geplant, sagte ein Sprecher. Wegen der noch geringen Menge an Impfstoff können zunächst nur wenige Menschen geimpft werden. Dem Gesundheitsministerium zufolge wurden für diese Woche 9750 Dosen an die Impfzentren im Land verteilt. Allerdings wird ein Großteil davon von den mobilen Impfteams genutzt, die in Seniorenheimen Bewohner und Pflegepersonal impfen.