Karlstadt

Alkoholisierte Mutter in Gewahrsam: Kinder in Pflegefamilie

13.01.2021, 19:17 Uhr | dpa

Drei kleine Kinder einer stark alkoholisierten Mutter sind in Unterfranken vom Jugendamt in Obhut genommen worden. Nachbarn hätten aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) Schreie gehört und die Polizei verständigt, teilte die Polizei am Dienstag mit.



Die Frau wurde am Montag von den Beamten in Gewahrsam genommen. Sie habe die Einsatzkräfte beleidigt und bespuckt sowie versucht, einen Polizisten zu schlagen und zu treten.

Das Jugendamt vermittelte nach Polizeiangaben die Kinder zwischen eineinhalb und drei Jahren an eine Pflegefamilie. Der Vater war aus beruflichen Gründen verreist, hieß es.