Heppenheim (Bergstraße)

Fußgänger auf Autobahn tödlich erfasst

12.01.2021, 20:20 Uhr | dpa

Ein Fußgänger ist am Dienstagabend auf der Autobahn 5 nahe dem südhessischen Heppenheim in der Dunkelheit von einem Auto erfasst und getötet worden. "Der Mann hat wohl probiert, zu Fuß die Autobahn zu überqueren", teilte das Polizeipräsidium in Darmstadt mit. Der aus Erfurt stammende Autofahrer stand unter Schock. Der 52-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt. Bei dem Fußgänger handelte es sich um einen 35-Jährigen aus Mörlenbach. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Polizei sperrte die A5 in Fahrtrichtung Süden für mehrere Stunden. Ein Unfallsachverständiger sollte eingeschaltet werden.