Magdeburg

Jacob sorgt für Saarbrückens Sieg in Magdeburg

12.01.2021, 21:08 Uhr | dpa

Der 1. FC Saarbrücken hat seine Sieglos-Serie in der 3. Fußball-Liga beendet. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok gewann am Dienstagabend das Nachholspiel beim 1. FC Magdeburg mit 2:1 (1:1). Der Aufsteiger hatte zuvor in sieben Partien keinen Dreier eingefahren. Stürmer Sebastian Jacob traf für die Saarländer in der 4. Minute per Foulelfmeter und in der 57. Minute per Kopfball.

Der zwischenzeitliche Ausgleich für den Abstiegskandidaten war Saliou Sané (45.) ebenfalls mit einem Foulelfmeter gelungen. Die Gäste hatten am Ende Glück, da Nico Granatowski noch eine Großchance für Magdeburg vergab (84.). Saarbrücken verbesserte sich damit auf den fünften Tabellenplatz.