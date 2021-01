Mannheim

DEL-Spitzenreiter Mannheim verliert 1:3 gegen Schwenningen

12.01.2021, 21:09 Uhr | dpa

Spitzenreiter Adler Mannheim hat in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga erstmals verloren. Der zuvor in sechs Spielen ungeschlagene Spitzenreiter der Südgruppe unterlag am Dienstag den Schwenninger Wild Wings mit 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) und hat dadurch den Ausbau der Tabellenführung verpasst. Die in dieser Spielzeit überraschend guten Schwenninger festigten dagegen mit dem fünften Saisonerfolg den dritten Platz.

Die Schwenninger Profis Tyson Spink (14. Minute), Andreas Thuresson (19.) und Jamie MacQueen (60.) trafen vor leeren Rängen in Mannheim für die Wild Wings. Für die Adler war lediglich Nationalspieler Markus Eisenschmid (18.) zum zwischenzeitlichen 1:1 erfolgreich.