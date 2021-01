Bamberg

Bamberger Basketballer verpflichten US-Aufbauspieler Ruoff

13.01.2021, 12:27 Uhr | dpa

Der frühere Basketball-Serienmeister Brose Bamberg hat Aufbauspieler Alex Ruoff bis zum Saisonende verpflichtet. Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, spielte der 34-jährige US-Amerikaner zuletzt beim japanischen Club Nishinomiya Storks. Ruoff war in der Vergangenheit auch schon für die BG Göttingen und die MHP Riesen Ludwigsburg aktiv gewesen. Der Transfer sei erst durch die private Unterstützung von Aufsichtsratschef Michael Stoschek möglich geworden, schrieben die Bamberger. "In Japan zu spielen hat mir gezeigt, wie sehr ich die BBL vermisst habe. Daher musste ich nicht lange überlegen, als das Angebot von Bamberg kam", sagte Ruoff.