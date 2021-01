Kronach

Wurst mit Rasierklinge: Gefährlicher Hundeköder bei Kronach

13.01.2021, 13:58 Uhr | dpa

Eine Rasierklinge in einer Wurst ist in Oberfranken vermutlich als Köder ausgelegt worden. Eine 15-Jährige bemerkte die Gefahr rechtzeitig, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte ihr Hund das Stück Wurst auf einer Wiese zwischen Rotschreuth und Gehülz (beides Landkreis Kronach) entdeckt. Ehe der Hund die Wurst fressen konnte, bemerkte Jugendliche die Rasierklinge. Der Hund blieb unverletzt.