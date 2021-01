Zweibrücken

Tadano Demag baut Arbeitsplätze in der Pfalz und Franken ab

13.01.2021, 16:54 Uhr | dpa

Der Kranbauer Tadano Demag hat 392 Mitarbeiter in Zweibrücken (Pfalz) und 114 Mitarbeiter in Lauf (Franken) über den Wegfall ihrer Arbeitsplätze informiert. Den Mitarbeitern sei angeboten worden, zum 1. Februar in eine Transfergesellschaft zu wechseln, sagte eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Grund für den Schritt des Unternehmens sei eine schon länger andauernde schwierige Lage für Kranbauer, sagte sie. Die Corona-Pandemie habe diese noch verschärft. Es gebe Auftragsrückgänge von etwa 30 Prozent, hieß es. Das Unternehmen will sich im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung sanieren.