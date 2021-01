Bretten

Drei Kinder bei Autounfall teils schwer verletzt

13.01.2021, 19:16 Uhr | dpa

Bei einer Kollision zweier Autos bei Bretten (Kreis Karlsruhe) sind die beiden Fahrerinnen und drei Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren teils schwer verletzt worden. Nach ersten Polizeiangaben führte am Mittwoch wohl ein Missverständnis zu dem Unfall: Bei einem Abzweig auf einer Kreisstraße wollte eine 57-jährige Autofahrerin gerade nach links abbiegen, als eine 30-Jährige in einem anderen Auto zu einem Überholmanöver ansetzte. So sei es zu einer Kollision gekommen, bei der auch die drei Kinder im Auto der 30-Jährigen teils schwere Verletzungen erlitten hätten, hieß es. Die Frauen und die Kinder kamen allesamt ins Krankenhaus.