Trier

Mehrere Verletzte nach Küchenbrand in Trier

13.01.2021, 19:35 Uhr | dpa

Bei einem Küchenbrand in Trier sind nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr vier Menschen verletzt worden. Sie hätten eine Rauchvergiftung erlitten, teilte die Leitstelle am Mittwochabend mit. Sechs weitere Menschen würden von Helfern betreut, darunter drei Kinder. Bei dem Brand in einer Wohnung habe sich starker Rauch entwickelt, mehrere Personen seien auf den Balkon geflüchtet.