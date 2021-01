Lübeck

Dank Martinovic: Waldhof gewinnt Nachholspiel in Lübeck

13.01.2021, 21:08 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat seinen ersten Sieg im neuen Jahr gefeiert. Das Team von Trainer Patrick Glöckner gewann die Nachholpartie des 13. Spieltags beim VfB Lübeck am Mittwochabend mit 1:0 (1:0). Matchwinner für die Mannheimer war Torjäger Dominik Martinovic mit seinem Treffer in der 25. Minute. Zuvor waren die Waldhöfer vier Partien in Folge ohne Dreier geblieben. Durch den Sieg verbesserten sie sich in der Tabelle auf Platz zwölf. Lübeck bleibt Drittletzter.