Wietmarschen

Brand in Halle mit Kfz-Werkstatt: Ein Schwerverletzter

13.01.2021, 22:02 Uhr | dpa

Eine Halle mit einer Kfz-Werkstatt ist am Mittwochabend in Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) in Brand geraten. Ein Mensch sei schwer verletzt worden, teilte die Feuerwehr Lohne auf ihrer Facebook-Seite mit. Alle Feuerwehren der Gemeinde Wietmarschen im Ortsteil Südlohne seien seit 18.30 Uhr im Einsatz, das Feuer sei unter Kontrolle. Verletzte Feuerwehrleute gebe es entgegen erster Berichte nicht.