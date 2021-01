Wörrstadt

Auto überschlägt sich: Vier Verletzte bei Unfall an A63

14.01.2021, 19:43 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der A63 kurz vor der Anschlussstelle Wörrstadt (Kreis Alzey-Worms) sind die vier Insassen eines Autos verletzt worden - zum Teil schwer, wie die Polizei mitteilte. Den Ermittlungen zufolge sei der Wagen am Donnerstagnachmittag aus zunächst ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizeiautobahnstation Heidesheim am Donnerstag mit. Das Auto habe sich dann überschlagen und sei auf einem Grünstreifen zum Stehen gekommen. Die Verletzten wurden nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn war kurzzeitig voll gesperrt. Am Steuer des Wagens saß ein 26-Jähriger.