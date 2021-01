Greven

75-Jähriger kommt von gerader Strecke ab: Stirbt im Graben

14.01.2021, 19:48 Uhr | dpa

Ein 75-Jähriger ist in Greven im Kreis Steinfurt nach einer Fahrt mit seinem Auto in einen Graben gestorben. Der Mann sei am Donnerstag auf gerader Strecke und ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn abgekommen, berichtete die Polizei. Das Auto kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde in eine Klinik gebracht, wo er später starb. "Ob Verletzungen durch den Unfall oder ein medizinischer Notfall den Tod verursachten, wird noch untersucht", teilte die Polizei mit.