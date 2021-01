Braunschweig

Löwen Braunschweig verlieren erstes Spiel nach Quarantäne

14.01.2021, 21:37 Uhr | dpa

Die Basketball Löwen Braunschweig haben das erste Spiel nach ihrer mehrtägigen Corona-Quarantäne verloren. Die Niedersachsen mussten sich am Donnerstagabend dem Mitteldeutschen BC mit 91:104 (54:49) geschlagen geben. Dabei ging den Braunschweigern nach einer starken ersten Hälfte erst nach dem Seitenwechsel die Puste aus. Das Team von Trainer Pete Strobl hatte sich wegen zweier positiv auf das Coronavirus getesteter Profis komplett in häusliche Quarantäne begeben müssen und war erst am Wochenende wieder ins Training eingestiegen. Gegen den MBC fehlte den Löwen daher am Ende die Kraft, die Gäste entschieden das Schlussviertel mit 33:23 für sich und zogen entscheidend davon.