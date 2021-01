Braunschweig

Syntainics MBC feiert ersten Sieg 2021: 104:91 gegen Löwen

14.01.2021, 21:40 Uhr | dpa

Die Basketballer von Syntainics MBC haben ihren ersten Erfolg im Jahr 2021 gefeiert. Die Weißenfelser gewannen am Donnerstag ihr Gastspiel bei den Basketball Löwen Braunschweig mit 104:91 (49:54) und zogen durch ihren fünften Saisonsieg in der Tabelle an den Niedersachsen vorbei auf den neunten Platz. Den größten Anteil am Erfolg hatten Michal Michalak (23 Punkte), der erst am Sonntag verpflichtete Benedikt Turudic (22) und Aleksandar Marelja (14). Für die Hausherren erzielten Bazoumana Kone (21), Martin Peterka (16) und Gavon Schilling (14) die meisten Punkte.

Die Weißenfelser fanden sehr gut in die Partie und lagen nach 16 Minuten mit 40:31 vorn. Doch in der Schlussphase des zweiten Viertels verloren die Mitteldeutschen die Kontrolle über die Partie. Braunschweig drehte mit einem 23:7-Lauf auf 54:47 (19.) das Spiel. In der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften lange einen offenen Schlagabtausch, bei dem sich die Weißenfelser Mitte des vierten Viertels (89:79, 35.) entscheidend absetzten und diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand gaben.