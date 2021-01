Konstanz

Ex-Partnerin erschlagen: Mordprozess gegen 50-Jährigen

15.01.2021, 01:15 Uhr | dpa

Weil er seine ehemalige Lebensgefährtin aus Eifersucht getötet haben soll, muss sich ein 50-Jähriger von heute an vor dem Landgericht Konstanz verantworten. Der Mann ist wegen Mordes angeklagt. Er soll die 39-Jährige im Mai 2020 mit einem Tischbein erschlagen haben. Die Frau war laut Anklage in der ehemals gemeinsamen Wohnung in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit dem Packen von Umzugskartons beschäftigt, als der Kroate sie von hinten attackiert haben soll. Sie hatte sich den Angaben nach knapp drei Monate zuvor von dem Mann getrennt und war in ein Frauenhaus gezogen. Für den Prozess sind bis Anfang Februar fünf weitere Termine angesetzt.